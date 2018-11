POL-PDPS: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Pirmasens (ots) - Zwei leicht verletzte Fahrerinnen und hoher Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalles in der Herzogstraße, am Donnerstagnachmittag. Die Fahrerin eines VW Passat fuhr aus Richtung Feldstraße kommend in Richtung Herzogstraße. An dem Stoppschild übersah sie einen Opel Corsa der bereits auf der Herzogstraße in Richtung Horebschule fuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, hierbei verletzten sich die Fahrerinnen leicht. Sie wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gefahren. Weil beide Fahrzeuge nicht mehr fahren konnten, wurden sie abgeschleppt. Es kam zu zeitlich begrenzten Verkehrsbehinderungen während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell