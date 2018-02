FW-KLE: Brand eines Müllwagens

3 weitere Medieninhalte

In Bedburg-Hau geriet ein Müllwagen in Brand.

Bedburg-Hau (ots) - Heute (28.02.2018) gegen 11:50 Uhr bemerkten Passanten einen Brand eines Müllwagens an der Gocher Landstraße in Bedburg-Hau. Sie machten den Fahrer auf die brennende Ladung aufmerksam, der umgehend die Feuerwehr alarmierte. Aus unbekannter Urache war hier Altpapier in Brand geraten.

Um 11:54 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau und der Rettungsdienst mit dem Stichwort "Fahrzeugbrand groß" alarmiert. Gemeinsam mit der Feuerwehr wurde der Müllwagen auf einer Freifläche an der Antoniter Straße entladen, so dass die Brandbekämpfung vorgenommen werden konnte.

Unter schwerem Atemschutz konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Dabei wurde das Altpapier von Hand auseinandergezogen, um auch letzte Glutnester abzulöschen.

Nach fast zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Die Einsatzleitung hatten die Gemeindebrandinspektoren Stefan Veldmeijer und Klaus Elsmann. Im Einsatz waren etwa 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Zuletzt war am 02.11.2017 Abfall in einem Müllfahrzeug in Bedburg-Hau in Brand geraten. Damals mussten 18 Tonnen Restmüll entladen und abgelöscht werden.

