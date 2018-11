POL-PDPS: Taschendieb in Lebensmittelmarkt

Pirmasens (ots) - Am Donnerstag, gegen 11.15 Uhr, wurde ein Kunde eines Lebensmittel-marktes in der Arnulfstraße von einem unbekannten Taschendieb bestoh-len. Unbemerkt vom Geschädigten griff sich der Dieb aus der Jackenau-ßentasche den Geldbeutel. Darin befanden sich neben Bargeld auch wichtige persönliche Ausweisdokumente und Bankkarten. Glück hatte allerdings der Kunde, da sein Geldbeutel von einer Mitarbeiterin eines Sonderpostenmarktes, unweit des Marktes in einem Mülleimer am Freitagmorgen, wieder aufgefunden wurde. Im Geldbeutel fehlte lediglich das Bargeld.

