Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190304 - 251 Frankfurt-Schwanheim: Mülltonnenbrände

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 4. März 2019, gegen 03.40 Uhr, verständigten Zeugen Polizei und Feuerwehr über den Brand von Mülltonnen.

An vier verschiedenen Stellplätzen in den Straßen Im Heisenrath und Am Ruhestein brannten vier Tonnen. Dabei handelte es sich um Restmüll- und Papiertonnen. Der Gesamtschaden beziffert sich auf etwa 1.500 EUR. Die Ermittlungen dauern an.

