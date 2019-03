Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190305 - 253 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahmen nach Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 4. März 2019, gegen 16.20 Uhr, fielen Polizeibeamten drei Personen in der Oppenheimer Landstraße auf, welche dort fluchtartig ein Haus verließen, sich zu einem Auto begaben und wegfuhren. Den Beamten kam das Verhalten verdächtig vor, weshalb sie sich entschlossen, dem Pkw nachzufahren. In Höhe der Friedberger Warte ergab sich die Möglichkeit zu einer Fahrzeugkontrolle. Bei den Insassen handelte es sich um drei Personen, zwei Frauen im Alter von 31 und 41 Jahren sowie ihrem männlichen Begleiter im Alter von 40 Jahren. Wie sich dann herausstellte, hatten die drei Personen zuvor in der Oppenheimer Landstraße an der Tür einer 88-jährigen Frau geklingelt und dieser Hilfsbedürftigkeit vorgegaukelt. Die Frau ließ sie daraufhin in die Wohnung, aus der die Tatverdächtigen rund 900 EUR stahlen. Danach hatten sie das Haus verlassen und waren den Beamten aufgefallen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell