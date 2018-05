POL-PDKH: Zweiradkontrollen im Dienstgebiet

Kirn/Dienstgebiet (ots) - Am 02.05.2018 führten Beamte der PI Kirn in der Zeit von 10.00-18.00 Uhr gezielte Zweiradkontrollen an verschiedenen Stellen des Dienstgebiets durch. Im Rahmen dieser Kontrollen werden insbesondere die technischen Beschaffenheiten der Fahrzeuge, Fahrtüchtigkeiten der Fahrzeugführer und fahrerlaubnisrechtliche Voraussetzungen überprüft. Es wurden letztlich 16 Fahrzeuge eingehend kontrolliert. Hierbei mussten zwei Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet werden. Weiterhin wurde eine Anzeige wegen Handynutzung während der Fahrt, 4 gebührenpflichtige Verwarnungen und 4 Mängelberichte erfasst. Gerade im Hinblick auf den Anfang der Zweiradsaison wird es in naher Zukunft weitere solcher Kontrolltage im Dienstgebiet geben.

