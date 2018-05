POL-PDKH: Kennzeichendiebstahl

Kirn (ots) - Am 02.05.2018 kam es in der Sulzbacher Straße auf einem Parkplatz der SIMONA, in der Zeit von 12.15 - 21.00 Uhr zum Diebstahl von mind. 3 Kfz-Kennzeichen. Bislang liegen keinerlei Ermittlungsansätze vor. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752/1560

pikirn@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell