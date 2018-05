POL-PDKH: Diebstahlserie aus Fahrzeugen

Kirn (ots) - Seit Anfang März häufen sich, insbesondere nachts, die Diebstähle aus Fahrzeugen. Die Taten sind im gesamten Stadtgebiet von Kirn verteilt. Die Fahrzeuge waren meist am Fahrbahnrand, aber auch in frei zugänglichen Hofeinfahrten abgestellt gewesen. Bei einem Großteil der Taten wurde seitens der Täter der Umstand genutzt, dass die Fahrzeuge offensichtlich nicht verschlossen waren. Im Fahrzeug befindliche Gegenstände, beispielsweise Geld, Bankkarten, Ausweispapiere, aber auch Inhalte aus Paketen, Sonnenbrillen und Süßigkeiten wurden hierbei entwendet. Konkrete Hinweise die auf den / die Täter schließen lassen, liegen zurzeit nicht vor. Die Polizei Kirn bitte deshalb um Unterstützung aus der Bevölkerung und fragt, wer hat in den letzten Wochen Personen gesehen, die sich in irgendeiner Art und Weise verdächtig verhalten haben. Auch sonstige Begebenheiten könnten für die polizeiliche Ermittlungsarbeit von Bedeutung sein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn, Tel.-Nr.: 06752/156-0, zu melden. Im Zusammenhang mit den vorgenannten Taten richtet die Polizei Kirn an alle Fahrzeughalter die Bitte, Wertgegenstände aus dem Fahrzeug mit herauszunehmen, keine Sachen offen im Fahrzeug liegen zu lassen und sich insbesondere zu vergewissern, dass das Fahrzeug auch tatsächlich verschlossen ist.

