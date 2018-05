POL-PDKH: Verkehrsunfall am Kreisverkehr

Bad Sobernheim (ots) - Am 02.05.2018, gegen 12.15 Uhr, verursachte eine 75 - jährige Autofahrerin einen Verkehrsunfall in Bad Sobernheim am Kreisverkehr in der Monzinger Straße, als sie die Vorfahrt einer 79-jährigen aus Richtung Kuhweg kommenden Autofahrerin mißachtet. An beiden PKW entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

