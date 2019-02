Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: Außenspiegel beschädigt und abgehauen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22:45 - 00:45 Uhr) parkte eine 46-jährige Frau ihren silbernen Opel in der Königstraße in Germersheim. Als sie an ihr Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Der unbekannte Verursacher war nicht mehr vor Ort. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 zu melden.

