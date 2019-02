Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Am Lohgraben, Samstag, 16.02.2019, um 15.05 Uhr Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgänger

Landau (ots)

Am Lohgraben kam es am Samstagmittag zu einem Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgänger. Eine 53-jährige Radfahrerin und eine 79-jährige Fußgängerin waren im Lohgraben unterwegs. Beim Vorbeifahren kam es zur Berührung mit der Fußgängerin, worauf die Radfahrerin stürzte und sich leicht am Knie verletzte. Die Radfahrerin will zuvor ordnungsgemäß durch Klingeln und Rufen auf sich aufmerksam gemacht haben.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell