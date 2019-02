Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Laserkontrollen der Polizei Wörth

Kandel / Hagenbach (ots)

Zwei Geschwindigkeitsüberwachungen führte die PI Wörth am Samstag, den 16.02.2019 mittels einer Laserpistole durch. Am Vormittag wurde die L 549 Höhe Kandel Höfen überwacht. Von 95 gemessenen Fahrzeugen waren 27 zu schnell. Ein Pkw-Lenker überschritt die dort erlaubten 70 km/h um fast das Doppelte. Er wurde mit 133 km/h gemessen. Am Nachmittag richteten die Beamten der PI Wörth eine Kontrollstelle an der Ortsumgehung von Hagenbach ein. Hier wurden 150 Fahrzeuge gemessen, davon waren 22 zu schnell. Auch dabei mussten teilweise deutlich überhöhte Geschwindigkeiten festgestellt werden. So überschritt ein Pkw-Lenker die erlaubten 70 km/h um ganze 53 Stundenkilometer. Die jeweils gemessenen "Spitzenreiter" erwartet neben einem Bußgeld nun auch ein Punkteeintrag und ein mehrwöchiges Fahrverbot .

