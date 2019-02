Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, L 512 Pfalzwerke Kreisel, Freitag, 15.02.2019, um 9.15 Uhr Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Landau (ots)

Am Freitagmorgen kam es am Ortsausgang Landau-Nord zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein 56-jähriger Landauer befuhr die Hainbachstraße, dortige Verbindungsspange ortsauswärts; eine 23-jährige Allgäuerin die Neustadter Straße ortsauswärts. Der Landauer wollte unmittelbar nach dem Kreisel wenden und wieder stadteinwärts fahren. Hierbei übersah er die von hinten aus dem Kreisel kommende Allgäuerin. Beide Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Schadenshöhe beziffert sich auf ca. 25.000EUR. Die 23-jährige Allgäuerin wurde leicht verletzt und wurde durch das DRK vorsorglich ins Städtische Krankenhaus verbracht. Durch die beschädigten Pkw auf der Fahrbahn kam es kurzeitig zu erheblichem Rückstau in beiden Fahrtrichtungen!

