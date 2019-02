Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw aufgebrochen - Navi entwendet

Hagenbach (ots)

In dem Tatzeitraum vom 13.02.2019 bis zum 15.02.2019 brachen unbekannte Täter einen in der Berwartsteinstraße geparkten BMW X 5 auf. Eine der hinteren Seitenscheiben wurde zum Bersten gebracht, damit konnten die Täter in das Fahrzeuginnere gelangen. Hier wurde neben diverser Innenraumtechnik auch das fest installierte Navigationsgerät ausgebaut, so dass ein Gesamtschaden von geschätzten 8000 Euro entstand. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Wörth, Tel.: 07271/92210

