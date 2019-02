Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl und Sachbeschädigung

Albersweiler (ots)

Am 14.02.2019, zw. 11.30 und 12.20 Uhr wurde in Albersweiler, Im Häck, aus einem Briefkasten ein Brief entwendet. Am 15.02.2019, vmtl. zw. 12.00 und 15.00 Uhr, wurde in der Neuenhagener Straße ein ca. 70 cm langes Stück Baustahl in den Türgriff eines PKW gesteckt. Hierbei entstand Lackschaden. Beide Örtlichkeiten liegen in unmittelbarer Nähe. Es besteht die Vermutung, dass beide Delikte durch ein Kind begangen wurden. Zeugenhinweise an die Polizei in Annweiler unter 06346-964619

