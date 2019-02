POL-PDLD: Insheim/A65 - Autofahrerin wird schwarz vor Augen

Polizeidirektion Landau

Weil es einer 22-jährigen Autofahrerin schwarz vor den Augen wurde, kam sie gestern Abend (14.02.2019, 21.34 Uhr) auf der A65 bei Insheim zunächst nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Mittelschutzplanke. Beim Gegensteuern kam es zur Berührung mit einem folgenden Fahrzeug eines 19-Jährigen. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und wurden durch die Kollision total beschädigt. Während der Unfallaufnahme war der linke Fahrtstreifen in Richtung Karlsruhe gesperrt. Es kam kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

