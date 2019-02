Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim: Kontrollen in der Friedhofstraße

Bellheim (ots)

Aufgrund von Bürgerbeschwerden wurden am Freitagmorgen Verkehrskontrollen in der Friedhofstraße durchgeführt. Diese ist nur für Anlieger freigegeben, wird jedoch aufgrund der Sperrung der Hauptstraße unberechtigterweise zur Umfahrung der Baustelle genutzt. Zwischen 7.35 und 8.05 Uhr wurden acht Fahrzeugführer festgestellt, welche die Straße unberechtigt befuhren. Auch zukünftig werden an dieser Örtlichkeit weitere Kontrollen durch die Polizei erfolgen.

Rückfragen bitte an:

Eva Eichenlaub

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274/958-110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell