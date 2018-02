POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Uslar (ots) - Polizeikommissariat Uslar (Bre)

Am Freitag, dem 23.02.2018, gegen 12.25 h, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wiesenstraße in Uslar zu einem Verkehrsunfall. Ein 65jähriger Uslarer stieß bei Ausparken gegen den PKW einer 84jährigen Uslarerin. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2700 EUR.

