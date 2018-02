POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis 37412 Herzberg Osteroder Straße (B 243) 24.01.2018, 23.00 Uhr

Herzberg (ots) - Herzberg (Kai) Am Samstagabend, geg. 22.50 Uhr, teilt eine Zeugin der Leitstelle in Göttingen telefonisch mit, dass vor ihr ein Pkw, Marke VW Polo in weiß, in starken Schlangenlinien fahren würde. Das Fahrzeug sei schon einige Male fast von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet. Auf der B 27, kurz vor Herzberg touchierte der vor ihr fahrende Pkw die rechte Außenschutzplanke und fuhr weiter in Richtung Stadtmitte. Der Pkw konnte von der eingesetzten Funktreife in Herzberg angehalten und der Fahrzeugführer kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugfüher fest. Ein Alcotest ergab über 1,6 Promille. Desweiteren stellte sich heraus, dass der Fahrer zwar über einen Führerschein verfügt aber erst 17 Jahre alt ist und der Führerschein folglich nur zum "Begleiteten Fahren" berechtigt. Bei der Kollision mit der Schutzplanke entstand kein Fremdschaden, am Pkw, der sich im Eigentum der Mutter des Fahrzeugführers befindet, entstand Lackschaden in Höhe ca. 1500.- Euro. Dem Fahrzeugfüher wurde eine Blutprobe entnommen, sein Füherschein wurde sichergestellt und es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Nach Angaben der Zeugin fuhr der Beschuldigte auf der B 27 zwischen Auekrug und Herzberg mehrfach in den Gegenverkehr, so dass entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen mussten, um einen Unfall zu vermeiden. Desweiteren habe er in Pöhlde, beim Befahren der Brandenburger Straße, einem von rechts kommenden Pkw die Vorfahrt genommen. Zeugen bzw. gefährdete Fahrzeugfüher werden gebeten sich mit der Polizei in Herzberg, Tel.: 05521-920010, in Verbindung zu setzen.

