POL-NOM: Unfallzeugen gesucht

Bad Lauterberg (ots) - 37431 Bad Lauterberg, Wissmannstr. 35 (kal) 24.02.2018, 10.35 bis 18.30 Uhr

Im Laufe des Samstages wurde in Bad Lauterberg ein geparkter, weisser Kleinwagen beschädigt; der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Kleinwagen parkte auf dem Parkplatz zwischen der ehemaligen Sunset Bar und der dortigen Tankstelle. Dort wurde er vermutlich durch einen ausparkenden Pkw am vorderen Kotflügel beschädigt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Lauterberg zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Bad Lauterberg

Leitung



Telefon: 05524/963 0

Fax: 05524/963 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/



Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell