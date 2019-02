Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: Geschädigter eines Unfalls gesucht

Germersheim (ots)

Am Donnerstagabend wurde durch eine Verkehrsteilnehmerin ein Verkehrsunfall auf dem Kirchenplatz in Germersheim gemeldet. Sie gab an, beim Ausparken gegen ein anderes geparktes Fahrzeug gestoßen zu sein. Beim Eintreffen der Streife war dieses jedoch nicht mehr vor Ort. Auch die Frau konnte keine weiteren Angaben zu dem geschädigten Fahrzeug machen. Wer sein Fahrzeug am Donnerstag auf dem Kirchenplatz geparkt hatte und nun einen Schaden feststellt, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 zu melden.

