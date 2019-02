Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim, Hornbachstraße, Parkplatz, 14.2.2019, 16.30 Uhr Verkehrsunfallflucht

Bornheim (ots)

Am 14.2.19, gegen 16.30 Uhr, stieß auf dem Parkplatz in der Hornbachstraße in Bornheim ein rückwärts ausparkendender hellgrauer Pkw mit Landauer Kennzeichen gegen einen in Queraufstellung geparkten Renault. Die Unfallörtlichkeit lag im östlichen Zugangsbereich zur Einkaufspassage. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000. - Euro. Während des Unfalles ist das Fahrzeug von einer Frau mittleren Alters geführt worden. Sie fuhr direkt davon. Weitere Zeugen mögen sich bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de wenden.

