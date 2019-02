Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, L512, 15.2.19, 09.15 Uhr Verkehrsunfall mit verletzter Person; Rückstau

Landau (ots)

Ein Unfall mit verletzter Person und Sachschaden in Höhe von ca. 25.000.-- EUR Schaden ereignete sich am 15.2.19, gegen 9.15h in Landau auf der L512, unmittelbar nach dem Kreisel Nord. Zwei Pkw befuhren die unterschiedlichen Fahrstreifen in nördlicher Fahrtrichtung. Ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender Pkw wollte wenden, um wieder in Richtung Landau zurückzufahren. Beim Queren des linken Fahrstreifens kollidierte der Pkw mit einem nachfolgenden Pkw. Die Person des nachfolgenden Pkw erlitt Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Richtungsfahrbahnen mussten zeitweise voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Rückstau in beide Richtungen.

