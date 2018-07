POL-PDKL: Verkehrsunfall beim Überholvorgang

Grumbach / B 270 (ots) - Zwei Personen sind nach einem Unfall auf der B 270 vorsorglich wegen ihrer leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. An zwei PKW entstand Totalschaden.

Drei Fahrzeuge fuhren am späten Mittwochmorgen über die B 270 von Idar-Oberstein in Richtung Lauterecken. In Höhe des Schwimmbades Grumbach wollte der Fahrer des in der Reihenfolge letzten Wagens, den vor ihm fahrenden PKW Ford und den noch vor diesem befindlichen LKW überholen. Beim Einleiten des Überholvorganges übersah der 38-Jährige, dass der Fahrer des Ford Focus bereits zum Überholen des LKW angesetzt hatte und kollidierte mit dem Fahrzeug. Die beiden PKW mussten stark beschädigt abgeschleppt werden.

