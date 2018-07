POL-PDKL: Verkehrsunfall auf B 420 vor Auffahrt A62

Kusel/Konken (ots) - Am Mittwoch, 04.07.2018 um 17:40 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 420 Höhe Auffahrt zur BAB 62 Fahrtrichtung Trier. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam es nach dem Abbiegen eines PKW von der B 420 Richtung Autobahn zum Zusammenstoß mit einem auf der Gegenfahrbahn entgegenkommenden PKW, der in Richtung Kusel unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden drei Personen schwer- und eine Person leichtverletzt. Die 26 Jahre alte Fahrerin sowie deren 4-jähriges Kind wurden zur Uni Klinik Homburg gebracht, ihr 29-jähriger Beifahrer musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Saarbrücken transportiert werden. Die Fahrerin des abbiegenden Pkw wurde vorsorglich zum Krankenhaus Kusel gebracht. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. Zum Einsatz kamen neben Rettungsdienst, Rettungshubschrauber, Polizei und Feuerwehr auch die Straßenmeisterei Kusel, um die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen zu säubern.

