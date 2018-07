POL-PDKL: PKW auf Parkplatz beschädigt, Zeugen gesucht

Lauterecken (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer verursacht Schaden an geparktem PKW und fährt einfach weiter. Der rote Kleinwagen wurde am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Saarbrücker Straße abgestellt. Zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr wurde das Fahrzeug hinten rechts an der Stoßstange beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.

