POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Schönenberg-Kübelberg (ots) - Am 03.07.2018, gegen 11.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein am Fahrbahnrand, in der Miesauer Straße 75, kurzzeitig abgestelltes Zustellfahrzeug der Deutschen Post beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer: 06373/822-0 oder Email: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell