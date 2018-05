POL-WI: Einladung zu einem Pressetermin: Bürger zeigen Zivilcourage - Belobigungen im Wiesbadener Rathaus

Wiesbaden (ots) - Gesellschaft Bürger u. Polizei e.V / Landeshauptstadt Wiesbaden, Dienstag, 08.05.2018, 14:00 Uhr, Rathaus, kleiner Festsaal,

(He)Am kommenden Dienstag findet im Rathaus der Stadt Wiesbaden eine Feierstunde statt, in deren Rahmen Bürgerinnen und Bürger für ihr gesellschaftliches Engagement geehrt werden. Die Geladenen haben sich durch ein besonderes Maß an Zivilcourage oder anderweitigem vorbildlichen Verhalten bei der Verhinderung oder Aufklärung von Straftaten verdient gemacht. In anderen Fällen wurde, zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall, erste Hilfe geleistet.

Belobigt werden die Beteiligten durch die Gesellschaft Bürger u. Polizei e.V. sowie die Landeshauptstadt Wiesbaden. Die Aushändigung der entsprechenden Urkunden werden durch den Präsident des Polizeipräsidiums Westhessen, Herrn Stefan Müller sowie der Stadtverordnetenvorsteherin, Frau Gabriel, durchgeführt.

Dieser Termin eignet sich im Besonderen für eine Bildberichterstattung. Wir würden uns freuen, wenn sie über die Belobigungen berichten würden.

Interessierte Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden gebeten, sich bis zum 08.05.2018, 10:00 Uhr bei der Pressestelle des PP Westhessen unter den Rufnummern (0611) 345-1040 /1041 anzumelden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell