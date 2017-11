POL-PPRP: Versuchter Aufbruch eines Parkscheinautomaten

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 10.11.2017 bis 13.11.2017, 10.30 Uhr, hebelten Unbekannte die Verkleidung eines Parkscheinautomaten in der Rheinuferstraße auf und versuchten den Münzgeldtresor aufzubohren. Es gelang den Tätern nicht, das Geld zu entnehmen. Am Automat entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Sandra Giertzsch

Telefon: 0621-963-1032

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell