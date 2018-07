POL-PDKL: Zeugen gesucht

Schönenberg-Kübelberg (ots) - Am Freitag, 08.06.2018 gegen 16:20 Uhr, befuhr ein Motorradfahrer die Gefällstrecke der Hauptstraße, Ortsteil Gries, in Richtung Schönenberg. Hierbei überholte dieser mehrere Fahrzeuge, setzte sich anschließend vor das erste Fahrzeug und nötigte die Fahrerin zum Anhalten. Danach kam es zu einem verbalen Streitgespräch wegen eines vorangegangenen angeblichen Fahrfehlers der PKW-Fahrerin in Höhe der Einmündung Goethestraße. Wer kann Angaben zum Kennzeichen des Motorrades machen? Es soll sich um ein braun/beiges Motorrad mit KUS-Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373-822-0 oder per Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell