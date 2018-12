FW-PL: OT-Ohle. Unbekannte machen sich an Feuerwehrgerätehaus zu schaffen. Einbruchversuch offenbar gescheitert.

Pressestelle Feuerwehr Plettenberg Bild-Infos Download

Plettenberg (ots) - Vermutlich scheiterte für noch Unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, den 07.12. ca. 22.30 Uhr bis Samstagmorgen, den 08.12. gegen 10:50 Uhr ein Einbruchversuch in das Gerätehaus der Plettenberger Feuerwehreinheit Ohle. Fakt ist: Am Samstagmorgen gegen 10.50 Uhr bemerkten Mitglieder der Löschgruppe Einbruchspuren. Ein zerschlagenes Lichtfeld am Tor des Rüstwagens und deutliche Beschädigungen an der Hintertür zur Fahrzeughalle wurden festgestellt. Den Tätern gelang es anscheinend aber nicht in das Feuerwehrhaus einzudringen, denn innerhalb des Gerätehauses wurden zunächst keine auffälligen Spuren oder Verluste bemerkt. Möglicherweise wurden die Täter bei dem Einbruchversuch gestört. Die Polizei bittet daher Zeugen, welche auffällige Personen oder Geräusche im Tatzeitraum bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 02391/9199-0 zu melden. Traurig für die Rettungskräfte, es ist in der Vergangenheit mehrfach zu Einbrüchen oder Einbruchversuchen in Gerätehäuser der Feuerwehr gekommen. Allein in das Gerätehaus Ohle ist es das dritte Mal innerhalb von zwei Jahren.

