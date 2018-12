FW-PL: OT-Hechmecke. Fettbrand in der Küche konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. 2 Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung.

Brand in einer Küche in einem hohen Wohngebäude in der Dürerstraße am späten Montagabend Bild-Infos Download

Plettenberg (ots) - Gegen 22.15 Uhr wurde die Plettenberger Feuerwehr am Montagabend mit den Einheiten Feuer- und Rettungswache, Holthausen und Oestertal zu einem Brand in einem hohen Wohngebäude in der Dürerstraße gerufen. Laut Notrufeingang in der Feuer- und Rettungsleitstelle des Märkischen Kreises "sei für den Meldenden Rauch sichtbar, zudem wären Rauchmelder zu hören", so die ersten Informationen für die ausrückenden Rettungskräfte. Nach Eintreffen der Feuerwehr vor Ort stellte sich die Situation wie folgt dar: Im ersten Obergeschoss des mehrgeschossigen Wohngebäudes war es offensichtlich zu einem Brand in einer Küche gekommen. Der Brand war noch vor Eintreffen der Feuerwehr von den Wohnungsinhabern selbst gelöscht worden. Die beiden in der Wohnung befindlichen Personen wurden von einem Trupp unter Atemschutz aus der Wohnung begleitet und an den Rettungsdienst übergeben. Beide wurden anschließend mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr kontrollierte den Küchenbereich und entrauchte die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr war vermutlich Fett beim Kochen auf die heiße Herdplatte geraten und hatte sich daran entzündet. Zur Höhe des bei dem Brand entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

