POL-PPKO: Koblenz: Neue Leiterin der Pressestelle beim Polizeipräsidium Koblenz

Koblenz (ots) - Mit Wirkung zum 01.12.2018 übernimmt Kriminalhauptkommissarin Claudia Müller die Leitung des Bereichs Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium Koblenz.

Die erfahrene Pressesprecherin folgt Polizeihauptkommissar Uli Hoppen, der das Amt des Stellvertretenden Dienststellenleiters der Polizeiinspektion St. Goarshausen übernommen hat.

Seit 1984 bei der Polizei beschäftigt, hat Kriminalhauptkommissarin Müller bereits viele Stationen im Polizeidienst durchlaufen. Im Anschluss an ihre Ausbildung, die sie bei der Bereitschaftspolizei in Hessen absolvierte, wechselte sie am 01.04.1987 zur Polizei Rheinland-Pfalz. Dort war sie als erste uniformierte Beamtin, unter anderem als Gruppenführerin in Wittlich-Wengerohr eingesetzt. Im Anschluss an Stationen bei der PI Bingen und der Bereitschaftspolizei Mainz, wechselte sie, nach Abschluss der Ausbildung zum gehobenen Dienst, zur Kriminalpolizei.

Ab 1998 gehörte sie der Kriminaldirektion Koblenz und später dem Sachbereich Aus- und Fortbildung an, bis ihr im Mai 2011 das Amt der Stellvertretenden Leiterin der Pressestelle des PP Koblenz übertragen wurde. Kriminalhauptkommissarin Müller verfügt somit über einen großen Erfahrungsschatz und umfassende Kenntnisse im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Am 22.11.2018 überreichte Polizeipräsident Karlheinz Maron der neuen Leiterin Claudia Müller im Rahmen einer kleinen Feierstunde die Ernennungsurkunde.

Karlheinz Maron: "Ich bin mir sicher, dass wir mit Ihnen diese überaus wichtige Tätigkeit in besten Händen wissen. Gerade in Zeiten steigender medialer Einflussnahme, ist seriöse, kompetente und bürgernahe Berichterstattung seitens der Polizei wichtig wie nie. Daher sind wir froh, dass wir Sie dafür gewinnen konnten."

