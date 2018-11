POL-PPKO: Koblenz: 95-Jähriger auf Gehweg von Pkw erfasst

Koblenz (ots) - Am Donnerstag, 22.11.2018, 15.10 Uhr kam es in der Keltenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann, der als Fußgänger mit seinem Rollator unterwegs war, von einem Pkw erfasst wurde. Der Fahrer des Pkw fuhr rückwärts aus seiner Garagenausfahrt in die Keltenstraße ein und übersah offensichtlich den Fußgänger auf dem gegenüberliegenden Gehweg. Es kam zur Berührung, bei der der Fußgänger zu Boden stürzte und sich eine Kopfplatzwunde zuzog.

