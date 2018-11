POL-PPKO: Pkw -Aufbrüche in Koblenz

Koblenz (ots) - Ein schwarzer Kia Sorento wurde am gestrigen Mittwoch, 21.11.2018 zwischen 10.00 Uhr und 18.30 Uhr in der Dammstraße aufgebrochen. Unbekannter Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und stahl eine Geldbörse, die in der Mittelkonsole abgelegt war. In dieser befanden sich ein dreistelliger Bargeldbetrag und eine Scheckkarte.

Ein VW-Fox wurde in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr im Metternicher Weg aufgebrochen. Auch an diesem wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen und eine Geldbörse gestohlen. (Bankkarte, zweistelliger Bargeldbetrag) Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

