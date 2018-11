POL-PPKO: "Falsche Polizeibeamte" - Mutmaßliche Betrüger in Marl und Essen festgenommen

Koblenz (ots) - Die Staatsanwaltschaft Koblenz führt seit dem 08.08.2018 ein Ermittlungsverfahren wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs im Zusammenhang mit dem Kriminalitätsphänomen "Falsche Polizeibeamte". Im hier vorliegenden Verfahren wurde eine über 90 Jahre alte Frau aus Bad Neuenahr-Ahrweiler um einen höheren Geldbetrag betrogen. Im Verlauf intensiver Ermittlungen konnte der in Essen ansässige Geldabholer, 26 Jahre alt und dessen in Marl wohnenden Fahrer, 28 Jahre alt, identifiziert werden. Am heutigen Mittwochmorgen (21. November 2018) wurden, unter Beteiligung verschiedener Polizeidienststellen in Nordrhein-Westfalen, insgesamt 6 Durchsuchungsbeschlüsse in Düsseldorf, Essen und Marl vollstreckt. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen und werden noch am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

