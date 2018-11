POL-PPKO: B 9 in Koblenz nach Unfall gesperrt

Koblenz (ots) - Am gestrigen Abend, 19.11.2018, kam es gegen 21.05 Uhr auf der B 9 in Koblenz zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge die Bundesstraße für einen längeren Zeitpunkt gesperrt werden musste. Der Fahrer eines Pkw war dort, aus Richtung Bonn kommend, in Richtung Stadtmitte unterwegs. In Höhe der Abfahrt Bubenheim kam er, aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen und fuhr in der Folge auf die beginnende Leitplanke des Mittelstreifens (Fahrbahnteiler) auf. Nach rund 100 m rutschte der Pkw von der Leitplanke zurück auf die B 9, drehte sich und kam auf der rechten der beiden Fahrspuren zum Stillstand. Bei der Kollision löste sich das komplette rechte Vorderrad, welches dann im Anschluss von einem auf der linken Spur fahrenden Pkw erfasst wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 14000 Euro. Beide Pkw mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Aufgrund der Unfallaufnahme und der erforderlichen Fahrbahnreinigung durch die Berufsfeuerwehr wurden zunächst der rechte Fahrstreifen bis 22.40 Uhr und anschließend die komplette B 9 in Richtung Innenstadt bis 23.10 Uhr voll gesperrt.

