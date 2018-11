POL-PPKO: Einbruch in Koblenzer Altstadtcafé

Koblenz (ots) - In der Nacht zum Montag, 19.11.2018 wurde in ein Café in der Marktstraße eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsamen Zutritt durch eine Seitentür. Nachdem eine weitere Tür aufgebrochen wurde, durchsuchten sie das Café. Aus diesem wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690, entgegen.

