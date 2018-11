POL-PPKO: Koblenz - Unfallflucht - Fahrer streitet seine Beteiligung ab

Koblenz (ots) - Am Samstag, den 17.11.2018, gegen 14:30 Uhr, bemerkte ein 47-jähriger Hausbesitzer, dass ein Lieferwagen gegen die Begrenzungsmauer seines Grundstückes fuhr. Der Fahrer setzte unmittelbar danach seine Fahrt fort. Der Mann folgte dem Flüchtigen geistesgegenwärtig und konnte ihn in einer Nebenstraße beim Ausliefern antreffen. Auf sein Fehlverhalten angesprochen, äußerte der Fahrer, dass er nichts mit dem Unfall zu tun habe und ließ den Geschädigten ohne sich weiter mit ihm zu unterhalten auf der Straße stehen. Der Mann begab sich daraufhin nach Hause und informierte die Polizei über den Vorfall. Er konnte den Fahrer gut beschreiben und auch das Kennzeichen des flüchtigen Lieferfahrzeuges angeben. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern zwar noch an, der Fahrer des Lieferwagens wird sich jedoch wegen Unfallflucht verantworten müssen. Der Schaden an der Mauer wird auf ca. 150,-EUR geschätzt.

