POL-PPKO: Koblenz - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Koblenz (ots) - Am Freitag, den 16.11.2018, gegen 16:00 Uhr, kam es beim Ausparken auf der August-Horch-Straße in Koblenz zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 21-jährige Fahrer eines Mercedes Pkw stieß dabei mit dem Heck seines Fahrzeuges gegen die Front eines hinter ihm geparkten Pkw Opel Corsa. Der junge Mann fuhr dann von der Unfallstelle weg, ohne auszusteigen oder sich in sonstiger geeigneter Weise um die Schadensregulierung zu kümmern. Er hatte nicht nur den hinter ihm geparkten Pkw übersehen, sondern auch nicht bemerkt, dass eine 19-jährige Dame auf dem Beifahrersitz des Opel Corsa saß und den gesamten Ablauf mitbekommen hatte. Sie informierte die Polizei und konnte auch das Kennzeichen des verursachenden Pkw mitteilen. Am Corsa entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale

Telefon: 0261-103-1099

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell