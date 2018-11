POL-PPKO: Fahrlässige Brandstiftung - Zeugen gesucht

Koblenz (ots) - Am 16.11.2018, gegen 22.50 Uhr wurde ein Brand eines Schuppens im Hinterhof der Löhrstraße in Koblenz gemeldet. Der Brand breitete sich auf ein angrenzendes Mehrfamilienhaus aus. Die Bewohner aller umliegenden Häuser wurden vorsorglich evakuiert. Es wurde niemand verletzt. Eine Wohnung im Erdgeschoss und ein Kiosk wurden jedoch durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von einer fahrlässigen Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei Koblenz unter der Tel.Nr.: 0261/103-0.

