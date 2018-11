POL-PPKO: Kollision zwischen Radfahrerinnen in Koblenz - Verursacherin flüchtet

Koblenz (ots) - Am Mittwoch, 14.11.2018 kam es gegen 13.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Casinostraße / Clemensstraße. Beide standen nebeneinander an der Ampel, Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Ring. Nachdem die Ampel auf Grün wechselte, fuhren beide an. Die links anfahrende Radfahrerin zog plötzlich nach rechts und fuhr ihrer Nachbarin in die Seite. Diese kam zu Fall und verletzte sich leicht. Als die Rettungskräfte an der Unfallstelle eintrafen, fuhr die Verursacherin in Richtung Friedrich-Ebert-Ring davon. Die Frau ist circa 50 bis 55 Jahre alt, Brillenträgerin, graue Haare, gab zuvor an, Krankenschwester zu sein und zu Arbeit zu müssen. Sie war mit einem schwarzen Damenrad unterwegs, dessen vorderes Schutzblech bei dem Unfall zerstört wurde. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz in Verbindung zu setzen. 0261-1030.

