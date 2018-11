POL-PPKO: Auseinandersetzung löst größeren Polizeieinsatz in Koblenz aus

Koblenz (ots) - Ein Streit zwischen zwei "Freunden" am frühen Mittwochmorgen (14.11.2018, 05.40 Uhr) endete in einer handfesten Auseinandersetzung, die einen größeren Einsatz der Koblenzer Polizei auslöste. Die Beamten wurden in die Koblenzer Straße gerufen, nachdem einer der Beteiligten (24 Jahre alt) seinen 30-jährigen Kontrahenten mit einem Messer attackierte und Stichverletzungen im Rückenbereich zufügte. Der Verletzte (nicht lebensbedrohlich verletzt) wurde in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Der Tatverdächtige wurde später in dem Haus festgenommen. Beide standen unter dem Einfluss berauschender Mittel.

