POL-PPKO: 14.11.2018: Schmuck bei Einbruch in Koblenz erbeutet

Koblenz (ots) - Die vierstündige Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Ravensteynstraße nutzen unbekannte Täter, um in deren Haus einzusteigen. Die Täter brachen zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr die Terrassentür auf und durchsuchten anschließend mehrere Zimmer des Hauses. Hierbei fielen ihnen diverse Schmuckstücke in die Hände. Eine detaillierte Schadensaufstellung liegt derzeit noch nicht vor. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690 entgegen.

