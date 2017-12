Herxheim in der Pfalz (ots) - In der Zeit vom 24.12.2017, 03:30 Uhr bis 03:40 Uhr, ereignete sich in 76863 Herxheim, Luitpoldstraße / St.-Christopherus-Str., ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr den dortigen Kreisverkehr von Hayna kommend. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam dieser von der Fahrbahn ab und streifte das dortige Verkehrszeichen, welches beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Pkw dürfte es sich um einen weißen Mercedes-Benz gehandelt haben.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,- EUR.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau, Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Landau

Unnold, PHK

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell