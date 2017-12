POL-PDLD: A65/Neustadt-Süd- Auto bei Unfall überschlagen

Edenkoben (ots) - Am 24.12.2017 um 00:48 Uhr kam es auf der BAB 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe in Höhe der Ausfahrt Neustadt Süd zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich einer der beiden unfallbeteiligten Pkw überschlug. Die 28-jährige Fahrerin dieses Pkw, welche beim Ausscheren zum Überholvorgang den Abstand falsch eingeschätzt hatte, kollidierte mit dem vorausfahrenden Pkw. Sie wurde hierbei schwer verletzt und durch eingesetzte Rettungskräfte umgehend in ein Krankenhaus verbracht. Die 45-jährige Unfallgegnerin, welche mit ihrem Pkw in die Leitplanke geschleudert wurde, blieb glücklicherweise unverletzt. Der Autobahnabschnitt musste für circa eineinhalb Stunden vollständig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Lehmann, Natascha, POK`in

Telefon: 06323-955-120

piedenkoben@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell