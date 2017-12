Landau (ots) - Am Samstagmittag beobachtete ein Zeuge, welcher gerade seinen Einkauf ans Auto bringen wollte, wie eine Fahrzeugführerin beim Ausparkvorgang auf dem Parkplatz des Wasgau Einkaufsmarktes in Offenbach ein anderes Fahrzeug beschädigte und sich dann unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Da sich der Zeuge das Kennzeichen des Fahrzeugs aufschrieb und die Fahrzeugführerin gut beschreiben konnte, wurde diese zeitnah ermittelt. Die 65-jährige Frau aus dem Kreis Germersheim räumte den Vorwurf ein und will sich nun um die Schadensregulierung kümmern.

