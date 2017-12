POL-PDLD: Edenkoben - Mit Kleinkindern im Auto ging auf der Autobahn der Sprit aus

Edenkoben (ots) - Am 22.12.2017 gegen 19:00 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass sich auf der A 65 im Bereich der Anschlussstelle Deidesheim Personen auf der Fahrbahn befinden würden. Die Polizisten stellten in dem Bereich auf dem Standstreifen einen dunkelblauen Opel Astra fest, der dort ohne jegliche Absicherung nach hinten abgestellt war, lediglich die Warnblinklichtanlage war eingeschaltet. In dem Auto befanden sich eine 32 jährige Frau aus Landau und zwei schreiende Kleinkinder im Alter von 1 und 4 Jahren. Die 36 jährige Fahrzeugführerin, ebenfalls aus Landau, war bereits losgelaufen, um an der Tankstelle Benzin zu holen. Gemeinsam waren sie mit ihren Kindern unterwegs, auf dem Weg von Ludwigshafen nach Hause. Schon in Ludwigshafen fuhren sie mit wenig Benzin im Tank los. Zudem befanden sich keine Kindersitze im Auto. Die Fahrerin traf kurze Zeit später mit einem Ersatzkanister Benzin wieder am Fahrzeug ein. Nachdem sie zunächst in polizeilicher Begleitung von der Autobahn geleitet wurde, musste sie ihre Weiterfahrt jedoch an der nächsten Tankstelle beenden, um für die beiden Kleinkinder geeignete Kindersitze zu besorgen. Anschließend konnte der Rest des Heimweges angetreten werden. Die Fahrerin erwartet wegen des Transports der Kinder ohne Kindersitze und der unzureichenden Absicherung ihres Fahrzeuges ein Bußgeld.

