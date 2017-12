POL-PDLD: Fahrerin von der Feuerwehr aus Pkw befreit

Jockgrim (ots) - Am Freitag, 22.12.17, um 23:30 Uhr, befuhr die Fahrerin eines BMW die B 9 von Wörth in Richtung Germersheim. Zwischen den Anschlussstellen Jockgrim und Kieswerk Rheinzabern, kam die 30-jährige Frau ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw blieb im angrenzenden Ackergelände liegen. Die Fahrerin wurde von den Feuerwehren Rheinzabern und Jockgrim, aus ihrem Fahrzeug befreit. Sie wurde schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht. Zur Bergung des total beschädigten Pkw wurde die B 9 kurzzeitig voll gesperrt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000.- Euro

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth



Telefon: 07271/9221-0

www.piwoerth@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.piwoerth@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell