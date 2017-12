POL-PDLD: Rhodt unter Rietburg- Verkehrsunfallflucht

Edenkoben (ots) - Am 23.12.2017 kam es gegen 09:35 Uhr in der Weinstaße in Rhodt unter Rietburg, in Höhe der Hausnummer 16, zu einer Verkehrsunfallflucht, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen entgegenkommenden Pkw im Vorbeifahren touchierte und hierbei das Fahrzeug beschädigte. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1500 Euro zu kümmern. Der Geschädigte gab an, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Pkw, Ford C-Max gehandelt habe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

